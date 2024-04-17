Независимо от того, едете ли вы на собственном авто или на арендованном, есть несколько хитростей, которые могут вам помочь, во многом это здравый смысл.

Чтобы уменьшить расход топлива в авто, прежде чем сесть в машину, проверьте, куда вы направляетесь, и выберите наилучший маршрут.

Когда вы найдете лучший маршрут, также проверьте ситуацию с парковкой в ​​том месте, куда вы направляетесь.

Многие водители добираются до места назначения, а затем ездят кругами, пытаясь найти место для парковки. Это раздражает, вызывает стресс и требует дополнительного ресурса. Этого можно было избежать, проявив некоторую предусмотрительность.

Выберите подходящую марку автомобиля. Некоторые автомобили просто более экономичны, чем другие. Проверьте факты перед покупкой или арендой. В целом, автомобили меньшего размера экономят топливо. Если вы арендуете, обсудите с прокатной компанией, какую модель выбрать. Они будут знать все факты.

Сократите время в дороге. Старайтесь совершать короткие поездки пешком или на велосипеде.

Обслуживание. Техническое обслуживание авто имеет важное значение. Поддержание уровня масла на нужном уровне и замена фильтров помогут всему работать бесперебойно и снизят расходы на топливо.

Держите бак наполовину полным. Старайтесь держать бак наполовину полным, чтобы у вас было больше выбора, когда и где остановиться для заправки авто.

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