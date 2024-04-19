Как быстро решить неприятную проблему со смартфоном Xiaomi, который внезапно перестал заряжаться, и почему это вообще может произойти.

Специалисты в ситуации, когда смартфон Xiaomi не реагирует на зарядку и не заряжается советуют – не волноваться и не принимать панических решений.

Во-первых, проблема может быть с кабелем или зарядным устройством. Кабели часто выходят из строя, потому что происходят переломы. Если смартфон Xiaomi не заряжается, следует попытаться зарядить его с помощью другого кабеля или зарядного устройства.

Попытайтесь перезагрузить свой Xiaomi. Иногда перезагрузка телефона может решить проблему с подзарядкой.

Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается.

По словам специалистов, может оказаться такая ситуация, что зарядка смартфона происходит, но очень медленно. Это означает, что батарея гаджета была перегружена множеством программ.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться владельцы смартфонов, и Xiaomi также – зарядка происходит, но только в определенном положении кабеля. Причиной такой проблемы является разъем зарядки или сломанные контактными площадками на шлейфе зарядки. В таком случае помогает замена разъема или полностью шлейфа.

Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается.

Повреждённый порт зарядки может быть и причиной того, что смартфон вообще не будет заряжаться. В таком случае проверьте зарядку на наличие пыли, грязи или повреждений.

Также смартфон Xiaomi может перестать заряжаться из-за проблем с программным обеспечением. Необходимо попытаться перезагрузить гаджет и проверить наличие обновлений ПО.

Что делать, если смартфон Xiaomi не заряжается.

Если смартфон Xiaomi заряжается, но не до 100%, следует перезагрузить устройство и откалибровать его питание с помощью правильного цикла разрядки-зарядки. Специалисты советуют повторить это несколько раз подряд.

Самый простой путь устранения ошибок на смартфоне – сбросить настройки до заводских. Но помните, что сброс до заводских настроек удаляет все программы.

Самым негативным сценарием, когда смартфон Xiaomi не заряжается является поломка батареи.

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