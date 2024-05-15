Незважаючи на численні переваги та функції WhatsApp, існують проблеми, які іноді можуть перешкодити роботі основних функцій програми.

Однією з таких проблем, з якою часто стикаються користувачі WhatsApp, є неможливість надсилати та отримувати повідомлення.

Це може статися з різних причин, найбільш поширеними з яких є погане підключення до Інтернету, збої додатків, збої в роботі WhatsApp та багато іншого.

Є кілька способів вирішити проблему , якщо "WhatsApp не надсилає і не отримує повідомлення".

Спочатку перевірте підключення до Інтернету.

Ви не можете надсилати та отримувати повідомлення в WhatsApp без підключення до Інтернету. Як і будь-якій іншій програмі для обміну повідомленнями, WhatsApp потрібне стабільне підключення до Інтернету (через Wi-Fi або мобільні дані) для надсилання та отримання повідомлень, здійснення голосових та відеодзвінків та багато іншого.

Потім перевірте параметри використання даних WhatsApp.

В останніх версіях Android та iOS ви можете налаштувати окремі параметри програм, у тому числі WhatsApp. Якщо ви випадково відключите використання даних для WhatsApp, програма не зможе підключатися до Інтернету та надсилати повідомлення іншій людині. Щоб виправити це, увімкніть використання даних для програми.

Перевірте статус блокування WhatsApp.

Інша поширена причина, через яку ви не зможете надсилати або отримувати повідомлення в WhatsApp, полягає в тому, що ви заблокували цю людину або інша людина заблокувала вас.



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