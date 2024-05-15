Внаслідок атак в останні місяці критична інфраструктура отримала значні пошкодження, які є наймасштабнішими з початку війни.

Через ракетні удари росії по енергетичних об'єктах Україна може зіткнутися з проблемами не тільки взимку, а й влітку. Про це в ефірі телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Крім того, він звернувся до українців з закликом.

Він підкреслив, що в результаті атак протягом останніх місяців критична інфраструктура отримала значні ушкодження, які є наймасштабнішими з початку війни.

Як уточнює міністр енергетики Герман Галущенко, на сьогодні Україна вже втратила близько 8 ГВт потужності в системі, якби це сталося в будь-якій іншій країні, був би вже тотальний блекаут. Ситуація складна, але світло сьогодні є, а система збалансована. Це - результат важкої праці енергетиків.

Міністр енергетики Герман Галущенко підкреслив, що Україні може бути важко уникнути обмежень в енергопостачанні взимку через непередбачуваність ворожих обстрілів. Водночас він зазначив, що влітку, завдяки відновлюваним джерелам енергії, можна зберегти баланс у системі.

Галущенко порадив "готуватися до важкої зими" та вже зараз економити електроенергію. Він також наголосив, що енергетики роблять все можливе, щоб уникнути обмежень.

"Навіть якщо ви не маєте обмежень сьогодні, треба розуміти, що йде війна і десь у цей час ці обмеження є. Тому дуже важливим є економне використання електроенергії", - додав Галущенко.

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