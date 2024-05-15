В результате атак в последние месяцы критическая инфраструктура получила значительные повреждения, которые являются самыми масштабными с начала войны.

Из-за ракетных ударов россии по энергетическим объектам Украина может столкнуться с проблемами не только зимой, но и летом. Об этом в эфире телемарафона заявил министр энергетики Герман Галущенко. Кроме того, он обратился к украинцам с призывом.

Он подчеркнул, что в результате атак в последние месяцы критическая инфраструктура получила значительные повреждения, которые являются самыми масштабными с начала войны.

Как уточняет министр энергетики Герман Галущенко, на сегодняшний день Украина уже потеряла около 8 ГВт мощности в системе, если бы это произошло в любой другой стране, был бы уже тотальный блекаут. Ситуация сложная, но свет сегодня есть, а система сбалансирована. Это – результат тяжелого труда энергетиков.

Министр энергетики Герман Галущенко подчеркнул, что Украине может быть сложно избежать ограничений в энергоснабжении зимой из-за непредсказуемости вражеских обстрелов. В то же время он отметил, что летом благодаря возобновляемым источникам энергии можно сохранить баланс в системе.

Галущенко посоветовал "готовиться к тяжелой зиме" и уже сейчас экономить электроэнергию. Он также подчеркнул, что энергетики делают все возможное во избежание ограничений.

"Даже если вы не имеете ограничений сегодня, надо понимать, что идет война и где-то в настоящее время эти ограничения есть. Поэтому очень важно экономное использование электроэнергии", - добавил Галущенко.

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Напомним, летом украинцы могут столкнуться с отключениями света, придется экономить.

Как сообщала Politeka, рано или поздно тарифы придется повышать.

Также писала Politeka, украинцам могут приходить счета за свет со слишком подозрительной суммой.