З початку червня, внутрішньо переміщені особи (ВПО) матимуть можливість скористатися новим видом допомоги. Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Міністерства соціальної політики, цей новий вид державної підтримки полягатиме у наданні субсидії на оренду житла.

Міністерство розробило цей новий інструмент підтримки з метою допомогти переселенцям у вирішенні проблеми з житлом. Планується, що ця програма буде реалізована у форматі експериментального проєкту на протязі двох років.

На першому етапі ця субсидія буде доступна лише для внутрішньо переміщених осіб, але з часом буде розширена і на інших громадян, яким також потрібна допомога у забезпеченні житла від держави.

Розмір субсидії буде враховувати вартість оренди в конкретному регіоні або населеному пункті, а також кількість осіб у домогосподарстві та їхні доходи. Враховуючи ці фактори, державна підтримка забезпечить покриття від 20% до 30% вартості оренди, решта буде оплачена державою. Також буде врахована площа житла на кожного члена домогосподарства.

Варто відзначити, що раніше уряд вніс зміни до постанови від 29 квітня 2022 року, які забороняють виселення ВПО з тимчасового житла під час воєнного стану та на півроку після його закінчення.

Проте варто зазначити, що програма державної допомоги для переселенців була суттєво скорочена у 2024 році. Цього року багато громадян втратили підтримку, яку отримували минулого року.

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