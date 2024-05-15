С начала июня, внутренне перемещенные лица будут иметь возможность воспользоваться новым видом помощи. Согласно информации, размещенной на сайте Министерства социальной политики , этот новый вид государственной поддержки будет заключаться в предоставлении субсидии на аренду жилья.

Министерство разработало новый инструмент поддержки с целью помочь переселенцам в решении проблемы с жильем. Планируется, что эта программа будет реализована в формате экспериментального проекта в течение двух лет.

На первом этапе эта субсидия будет доступна только внутренне перемещенным лицам, но со временем будет расширена и на других граждан, которым также нужна помощь в обеспечении жилья от государства.

Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в конкретном регионе или населённом пункте, а также количество лиц в домохозяйстве и их доходы. Учитывая эти факторы, государственная поддержка обеспечит покрытие от 20% до 30% стоимости аренды, остальные будут оплачены государством. Также будет учтена площадь жилья на каждого члена домохозяйства.

Стоит отметить, что ранее правительство внесло изменения в постановление от 29 апреля 2022 года, запрещающие выселение ВПЛ из временного жилья во время военного положения и на полгода после его окончания.

Однако следует отметить, что программа государственной помощи для переселенцев была существенно сокращена в 2024 году. В этом году многие граждане потеряли поддержку, получаемую в прошлом году.

Последние новости Украины:

Украинцам выплатят комментацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги

Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ

В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит