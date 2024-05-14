Українські біженці, які перебувають у Польщі, отримали можливість скористатися новою допомогою, яка стосується оренди житла.

Нова програма допомоги для українських біженців у Польщі розпочинає свою дію, і це може бути велика підтримка для тих, хто потрапив у скрутне положення в сусідній країні. Фонд Habitat Poland запускає ініціативу під назвою "Крок Додому" (Krok do Domu), яка надає фінансову допомогу для оренди житла.

Згідно з Poland-consult, програма "Крок Додому" пропонує українцям можливість отримати підтримку у пошуку, оформленні та оплаті житла в різних регіонах Польщі. Кожен випадок розглядається індивідуально, але загалом допомога охоплює:

Пошук житла;

Оформлення необхідних документів;

Фінансову підтримку.

Програма доступна на всій території Польщі і має чіткі вимоги для участі:

Оренда житла на мінімум 12 місяців;

Підтвердження перетину кордону після 24 лютого 2022 року;

Законне перебування в Польщі;

Дохід домогосподарства в межах 3-4,5 тис. злотих в залежності від регіону;

Загроза втрати житла.

Для подачі заявки на отримання допомоги необхідно заповнити спеціальну анкету. Після цього потрібно буде надати необхідні документи для перевірки. Термін очікування рішення становить до семи днів.

Підтримка від Habitat Poland надається безкоштовно, проте учасники програми повинні будуть оплатити частину витрат за оренду житла. Фонд фінансує певну частину витрат, а решту суми потрібно буде сплатити безпосередньо орендареві.

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