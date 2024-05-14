Новая программа помощи для украинских беженцев в Польше начинает свое действие, и это может быть большая поддержка для попавших в затруднительное положение в соседней стране. Фонд Habitat Poland запускает инициативу под названием "Шаг Домой" (Krok do Domu), которая оказывает финансовую помощь для аренды жилья.
Согласно Poland-consult , программа "Шаг Домой" предлагает украинцам возможность получить поддержку в поиске, оформлении и оплате жилья в разных регионах Польши. Каждый случай рассматривается индивидуально, но в целом помощь охватывает:
- Поиск жилья;
- Оформление нужных документов;
- Финансовая поддержка.
Программа доступна по всей территории Польши и имеет четкие требования для участия:
- Аренда жилья минимум 12 месяцев;
- Подтверждение пересечения границы после 24 февраля 2022;
- Законное пребывание в Польше;
- Доход домохозяйства в пределах 3-4,5 тыс. злотых в зависимости от региона;
- Угроза потери жилья.
Для подачи заявки на получение пособия необходимо заполнить специальную анкету . После этого необходимо будет предоставить необходимые документы для проверки. Срок ожидания решения составляет до 7 дней.
Поддержка от Habitat Poland предоставляется бесплатно, однако участники программы должны будут оплатить часть расходов на аренду жилья. Фонд финансирует определенную часть расходов, а остальную сумму нужно будет оплатить непосредственно арендатору.
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