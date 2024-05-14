Новая программа помощи для украинских беженцев в Польше начинает свое действие, и это может быть большая поддержка для попавших в затруднительное положение в соседней стране. Фонд Habitat Poland запускает инициативу под названием "Шаг Домой" (Krok do Domu), которая оказывает финансовую помощь для аренды жилья.

Согласно Poland-consult , программа "Шаг Домой" предлагает украинцам возможность получить поддержку в поиске, оформлении и оплате жилья в разных регионах Польши. Каждый случай рассматривается индивидуально, но в целом помощь охватывает:

Поиск жилья;

Оформление нужных документов;

Финансовая поддержка.

Программа доступна по всей территории Польши и имеет четкие требования для участия:

Аренда жилья минимум 12 месяцев;

Подтверждение пересечения границы после 24 февраля 2022;

Законное пребывание в Польше;

Доход домохозяйства в пределах 3-4,5 тыс. злотых в зависимости от региона;

Угроза потери жилья.

Для подачи заявки на получение пособия необходимо заполнить специальную анкету . После этого необходимо будет предоставить необходимые документы для проверки. Срок ожидания решения составляет до 7 дней.

Поддержка от Habitat Poland предоставляется бесплатно, однако участники программы должны будут оплатить часть расходов на аренду жилья. Фонд финансирует определенную часть расходов, а остальную сумму нужно будет оплатить непосредственно арендатору.

Последние новости Украины:

Украинцам выплатят комментацию за аренду жилья: где и кто получит эти деньги

Как украинцам получить благотворительную пенсионную помощь: ответ ПФУ

В Украине резко снизились цены на популярный продукт: сколько он теперь стоит