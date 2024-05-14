Якщо українці не мають права на отримання пенсії через недостатній страховий стаж, вони можуть звернутися за тимчасовою допомогою.

Згідно з інформацією на порталі "Дія", якщо українці не мають достатнього страхового стажу, вони можуть звернутися до Пенсійного фонду для оформлення тимчасової допомоги.

Це може статися в разі, коли вони не набрали достатньої кількості років для офіційного отримання пенсії. За такої ситуації держава надає тимчасову допомогу в розмірі 2361 гривні.

Після досягнення 65 років ці люди повинні звернутися до органу соціального захисту за місцем проживання, щоб отримати тимчасову державну допомогу. Для цього необхідно пред'явити такі документи:

заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики; паспорт громадянина України; документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків; довідка про трудовий стаж, видана органами Пенсійного фонду України; декларація про доходи та майновий стан, заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення щодо призначення тимчасової допомоги; копія рішення про призначення опікуна (для осіб, визнаних недієздатними); інформація про склад сім'ї особи, яка звернулася за призначенням тимчасової допомоги, вказується в декларації про доходи та майновий стан.

Розмір тимчасової допомоги для пенсіонера становить 2361 гривню.

"Результати надання послуги можуть бути отримані заявником особисто або через законного представника, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою", — пояснюють у реєстрі адміністративних послуг.

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