Если украинцы не имеют права на получение пенсии из-за недостаточного страхового стажа, они могут обратиться за временной помощью.

Согласно информации на портале "Действие", если у украинцев нет достаточного страхового стажа, они могут обратиться в Пенсионный фонд для оформления временной помощи.

Это может произойти в случае, если они не набрали достаточное количество лет для официального получения пенсии. В такой ситуации государство оказывает временную помощь в размере 2361 гривны.

После достижения 65 лет, эти люди должны обратиться в орган социальной защиты по месту жительства, чтобы получить временную государственную помощь. Для этого необходимо предъявить следующие документы:

заявление по форме, утвержденной Минсоцполитики; паспорт гражданина Украины; документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; справка о трудовом стаже, выданная органами Пенсионного фонда Украины; право на доходы и имущественное состояние, заполняется на основании справок о доходах каждого члена семьи за последние шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу обращения о назначении временной помощи; копия решения о назначении опекуна (для лиц, признанных недееспособными); информация о составе семьи лица, обратившегося за назначением временной помощи, указывается в декларации о доходах и имущественном положении.

Размер временной помощи для пенсионера составляет 2361 грн.

"Результаты предоставления услуги могут быть получены заявителем лично или через законного представителя, почтовым отправлением на указанный при подаче заявления адрес (рекомендованным письмом) или электронной почтой", - объясняют в реестре административных услуг.

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