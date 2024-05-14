На жаль, пенсіонери не завжди можуть одразу отримати у ПФУ кваліфіковану консультацію – не отримавши відповіді, людина змушена звертатися до вищих інстанцій.

На жаль, часто пенсіонери стикаються з недостатньою кваліфікацією консультантів у відповідних установах. Незадоволені відсутністю відповідей на базові запитання, вони змушені звертатися за допомогою до вищих інстанцій або, наприклад, до медіа.

Михайло Іванович з міста Одеси поділився, що у січні він звернувся до районного управління Пенсійного фонду з питанням про те, чому не збільшився розмір доплати за наднормативний стаж через зростання мінімальної пенсії. Також він просив перенести дату виплати пенсії на першу половину місяця. Проте отримані відповіді, на його думку, не відповідають дійсності.

Повідомляється, якщо ви не задоволені усними роз'ясненнями спеціалістів, ви маєте право вимагати письмового пояснення, яке має бути обґрунтоване відповідними нормативними актами. Залиште письмове звернення або надішліть лист до вашого місцевого управління.

Хоча це може зайняти від 15 до 30 днів, отриману письмову відповідь можна оскаржити, наприклад, у обласному управлінні, якщо вона вас не влаштовує.

Також варто відзначити, що робочі місця, призначені для прийому та обслуговування громадян, обладнані інформаційними табличками. На них вказуються номер місця, прізвище, ім'я, по батькові та посада співробітника Пенсійного фонду, а також інформація про види послуг, що надаються на даному місці.

Ці вимоги регламентуються постановою правління Пенсійного фонду України №13-1 від 30 липня 2015 року, яка стосується організації прийому та обслуговування звертаючихся до органів фонду осіб.

Джерело: НаПенсии.

Останні новини України:

Нагадаємо, українці можуть недоотримати пенсію, як виправити ситуацію.

Як писала Politeka, індексації пенсій порадувала не всіх пенсіонерів.

Також Politeka повідомляла, кого з пенсіонерів чекає грошовий бонус та про яку допомогу йдеться.