К сожалению, пенсионеры не всегда могут сразу получить в ПФУ квалифицированную консультацию – не получив ответа, человек вынужден обращаться в высшие инстанции.

К сожалению, пенсионеры часто сталкиваются с недостаточной квалификацией консультантов в соответствующих учреждениях. Недовольные отсутствием ответов на базовые вопросы, они вынуждены обращаться за помощью в высшие инстанции или, например, в медиа.

Михаил Иванович из города Одессы поделился, что в январе он обратился в районное управление Пенсионного фонда с вопросом о том, почему не увеличился размер доплаты за сверхнормативный стаж из-за роста минимальной пенсии. Также он просил перенести дату выплаты пенсии в первую половину месяца. Однако полученные ответы, по его мнению, не соответствуют действительности.

Сообщается, если вы не удовлетворены устными разъяснениями специалистов, вы вправе потребовать письменного объяснения, которое должно быть обосновано соответствующими нормативными актами. Оставьте письменное обращение или отправьте письмо в ваше местное управление.

Хотя это может занять от 15 до 30 дней, полученный письменный ответ можно обжаловать, например, в областном управлении, если он вас не устраивает.

Также следует отметить, что рабочие места, предназначенные для приема и обслуживания граждан, оборудованы информационными табличками. На них указываются номер места, фамилия, имя, отчество и должность сотрудника Пенсионного фонда, а также информация о видах услуг, предоставляемых на данном месте.

Эти требования регламентируются постановлением правления Пенсионного фонда Украины №13-1 от 30 июля 2015 года, которое касается организации приема и обслуживания лиц, обращающихся в органы фонда.

Источник: НаПенсии.

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