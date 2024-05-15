Якщо ви щодня перевіряєте свої рослини помідорів і запитуєте, як змусити їх рости швидше - експерти поділилися деякими ідеями.

Дізнайтеся, що допомагає рослинам помідорів процвітати і якнайшвидше принести ці соковиті, стиглі помідори на свій стіл.

Як прискорити дозрівання помідорів у відкритому ґрунті?

Вибирайте швидкодозріваючий сорт. Завжди перевіряйте кількість днів до дозрівання на пакетах з насінням, щоб вибрати найшвидше.

Вибір на користь цих помідорів, що швидко ростуть, особливо корисний, якщо у вас короткий вегетаційний період або ви просто хочете швидше побачити результати.

Оптимізуйте сонячне світло та температуру для помідорів.

Рослини помідорів добре почуваються за наявності щонайменше 6-8 годин прямого сонячного світла щодня. Правильна кількість світла підтримує процес фотосинтезу, який має вирішальне значення для зростання та виробництва овочі.

Дотримуйтесь правильних правил поливу помідорів у відкритому ґрунті. Наша порада щодо поливу — постійне та правильне зволоження. Рослинам помідорів корисний рясний полив, який сприяє глибшому зростанню коренів, що робить їх стійкішими до посухи.

Обрізайте та підтримуйте рослину помідорів.

Наша наступна порада стосується обрізки та підтримки ваших помідорів. Обрізка збільшує циркуляцію повітря та вплив сонячного світла, що важливо для здоров'я та продуктивності.

Утримайтеся від мульчування помідорів у відкритому ґрунті. Зачекайте, щоб застосовувати мульчу, доки ґрунт не прогріється влітку. Спочатку залишення ґрунту навколо нових трансплантатів голої дозволяє сонцю продовжувати його нагрівати, що важливо для швидкого зростання.

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