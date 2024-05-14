Причиною подорожчання цін на популярні овочі та фрукти в українських магазинах стало зменшення запасів якісної продукції.

Протягом минулого тижня ціни на українському ринку продовжували коливатись. Більшість овочів борщового набору подорожчали, хоча деякі продукти нового сезону стали дешевшими. Подробиці повідомили аналітики.

Особливо значні зміни в цінах спостерігалися у цибулі, яка за 7 днів подорожчала на 40-50%, повідомили аналітики. За даними експертів, ціни на овочі борщового набору стрімко зросли, за винятком білоголової капусти. Причиною здорожчання, за їх словами, стало зменшення запасів якісної продукції.

Тим часом, фермерам вдалося підвищити ціни на ріпчасту цибулю в межах 40-50% протягом цього періоду.

Аналітики відзначають, що хоча ціни на продукцію нового сезону продовжують знижуватися, збирання врожаю цибулі ще попереду. Тим часом, огірки, кабачки, цвітна капуста та броколі стають доступнішими, але ціни на пекінську капусту та часник зростають.

Експерти також зазначають, що збільшення пропозиції суниці садової з ферм західних областей спричинило зниження її цін, хоча пік пропозиції ще не настав. Ціни на інші фрукти та ягоди залишилися на рівні минулого тижня, підсумували аналітики.

Не варто забувати й про ще один важливий аспект — кліматичні умови. Адже нестабільні погодні умови можуть спричинити зниження врожайності або збільшення втрат під час зберігання, що, своєю чергою, веде до коливань цін.

Джерело: EastFruit.

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