Деякі пенсіонери в Україні отримають додаткові виплати у червні 2024 року, зазначили у Пенсійному фонді України (ПФУ). Ці додаткові виплати є надбавкою до пенсійних виплат і призначаються громадянам, які досягли певного віку.

Згідно з українським законодавством, пенсіонери можуть очікувати на додаток до пенсії починаючи з 70 років. Максимальна сума надбавки складає 570 гривень, розподілена наступним чином:

Пенсіонерам віком 70 років призначається 300 гривень.

Пенсіонерам від 75 до 80 років — 456 гривень.

Пенсіонерам віком від 80 років — 579 гривень.

Надбавки після досягнення 70, 75 та 80 років виплачуються автоматично, без необхідності особистого звернення. Проте загальний розмір пенсії не може перевищувати 10,34 тис. гривень.

Крім того, у червні також призначаються інші додаткові виплати, такі як доплата "дітям війни", яка автоматично призначається з 2007 року. Деякі підвищення та надбавки вимагають подання документів та заяви. Наприклад, "надбавки на непрацездатних неповнолітніх дітей" призначаються у разі, якщо пенсіонер виховує неповнолітню дитину і не працює.

Для пенсіонерів, що отримують пенсію за законом про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, передбачена доплата у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Також передбачена доплата для самотніх громадян віком понад 80 років, які потребують догляду, у розмірі 944 гривні, згідно з законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій окремим категоріям осіб та рішенням уряду".

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