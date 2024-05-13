Некоторые пенсионеры в Украине получат дополнительные выплаты в июне 2024 года, отметили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Эти дополнительные выплаты являются надбавкой к пенсионным выплатам и назначаются гражданам, достигшим определенного возраста.

Согласно украинскому законодательству, пенсионеры могут ожидать в дополнение к пенсии начиная с 70 лет. Максимальная сумма надбавки составляет 570 гривен, распределена следующим образом:

Пенсионерам в возрасте 70 лет назначается 300 гривен.

Пенсионерам от 75 до 80 лет - 456 гривен.

Пенсионерам в возрасте от 80 лет - 579 гривен.

Прибавки по достижении 70, 75 и 80 лет выплачиваются автоматически, без необходимости личного обращения. Однако, общий размер пенсии не может превышать 10,34 тыс. гривен.

Кроме того, в июне также назначаются другие дополнительные выплаты, такие как доплата "детям войны", автоматически назначаемая с 2007 года. Некоторые повышения и надбавки требуют предоставления документов и заявления. К примеру, "надбавки на нетрудоспособных несовершеннолетних детей" назначаются в случае, если пенсионер воспитывает несовершеннолетнего ребенка и не работает.

Для пенсионеров, получающих пенсию по закону о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, предусмотрена доплата в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также предусмотрена доплата для одиноких граждан в возрасте более 80 лет, нуждающихся в уходе, в размере 944 гривны, согласно закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении социальных гарантий отдельным категориям лиц и решениям правительства".

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