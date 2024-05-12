Місячний календар з 13 по 19 травня садівники-городники вважають цей час періодом температурних контрастів.

У садівників-городників травень місяць вважається найшвидшим і найнапруженішим, тому важливо ознайомитися з Місячним календарем городника з 13 по 19 травня.

Адже рання весна часто випадає на відкат, нічні заморозки можуть зберігатися до кінця місяця.

Місячний календар городника з 13 по 19 травня 2024 року виглядає як:

13 травня, понеділок, Серп, що росте.

Хороший день для посіву однорічних надземних рослин, особливо листових рослин, а також злаків, трав, огірків.

14 травня, вівторок, Серп.

Надземні однорічні рослини, особливо листові рослини, а також злаки, трави, огірки.

15 травня, середа, Перша чверть.

Надземні однорічні рослини, особливо листові рослини, а також злаки, трави, огірки.

16 травня, четвер, Місяць, що росте.

Посів/рослина: надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.

17 травня, п'ятниця, Місяць, що росте.

Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.

18 травня, субота, Місяць, що росте.

Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.

19 травня, неділя. Місяць, що росте.

Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.

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