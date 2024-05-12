У садівників-городників травень місяць вважається найшвидшим і найнапруженішим, тому важливо ознайомитися з Місячним календарем городника з 13 по 19 травня.
Адже рання весна часто випадає на відкат, нічні заморозки можуть зберігатися до кінця місяця.
Місячний календар городника з 13 по 19 травня 2024 року виглядає як:
13 травня, понеділок, Серп, що росте.
Хороший день для посіву однорічних надземних рослин, особливо листових рослин, а також злаків, трав, огірків.
14 травня, вівторок, Серп.
Надземні однорічні рослини, особливо листові рослини, а також злаки, трави, огірки.
15 травня, середа, Перша чверть.
Надземні однорічні рослини, особливо листові рослини, а також злаки, трави, огірки.
16 травня, четвер, Місяць, що росте.
Посів/рослина: надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, зернові та квіти.
17 травня, п'ятниця, Місяць, що росте.
Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.
18 травня, субота, Місяць, що росте.
Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.
19 травня, неділя. Місяць, що росте.
Посів/рослина: Надземні однорічні рослини, особливо фруктові рослини, а також зернові та квіти.
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