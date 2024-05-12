У садоводов-огородников май месяц считается самым скоротечным и самым напряженным, поэтому важно ознакомиться с Лунным календарем огородника с 13 по 19 мая.
Ведь ранняя весна часто выпадает на откат, ночные заморозки вполне могут сохраняться до конца месяца.
Лунный календарь огородника с 13 по 19 мая 2024 года выглядит как:
13 мая, понедельник, Растущий серп.
Хороший день для посева надземных однолетних растений, особенно листовых растений, а также злаков, трав, огурцов.
14 мая, вторник, Растущий серп.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно листовые растения, а также злаки, травы, огурцы.
15 мая, среда, Первая четверть.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно листовые растения, а также злаки, травы, огурцы.
16 мая, четверг, Растущая луна.
Посев/растение: надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
17 мая, пятница, Растущая луна.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
18 мая, суббота, Растущая луна.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
19 мая, воскресенье. Растущая луна.
Посев/растение: Надземные однолетние растения, особенно фруктовые растения, а также зерновые и цветы.
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