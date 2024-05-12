Тетяна Попович коментує, що ціни на салатний овоч є яскравим прикладом того, як впливають різні чинники, зокрема сезонність.

У цьому сезоні ціни на популярний овоч значно нижчі, ніж минулого року, у той час як ціни на банани стрімко зростають. Таке падіння вартості пояснюється великим врожаєм і сезонним характером продукту. Йдеться про ранню капусту.

Таку думку висловила експерт Тетяна Попович. Вона також зазначила інші фактори, які впливають на ціноутворення.

Цьогорічний ринок капусти показує незвичайні тенденції: ціни на цей овоч впали вдвічі порівняно з минулим роком. Зараз середня ціна нового врожаю капусти на оптовому ринку "Шувар" складає лише 25 грн за кілограм, тоді як торік вона сягала 58 грн. У травні ціни на ранню капусту знизились на 30%, з 37 гривень до 25 гривень за кілограм.

Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу на ринку "Шувар", коментує, що ціни на ранню капусту є яскравим прикладом того, як впливають різні чинники, зокрема сезонність. Вона відзначає, що як і більшість овочів, капуста має свій сезон збору врожаю, і під час пікових періодів пропозиція зростає, що призводить до падіння цін.

Низькі ціни цьогорічного сезону можна пояснити збільшенням обсягів вирощування капусти, сприятливими погодними умовами. Продукція з Закарпатської області вже присутня на ринку, але сезон ще не досяг піка. Прогнозується, що до кінця травня пропозиція продукції зросте, оскільки виробники з інших регіонів також активно долучатимуться до поставок, що призведе до поступового зниження цін.

Водночас попит на капусту, як і на будь-який інший товар, може коливатися через зміни у споживчих уподобаннях, зростання доходів населення, зміни в цінах на альтернативні продукти та інші економічні та соціальні чинники.

Джерело: Телеграф.

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