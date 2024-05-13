Часто трапляється, що один із ваших пристроїв ловить сигнали Wi-Fi, а інший пристрій знаходиться поза зоною дії, тому варто знати, як роздати інтернет.

В основному, коли ми зупиняємося в готелях під час подорожей, ми стикаємося із загальною проблемою, а саме із проблемами сигналу Wi-Fi при під'єднанні на смартфон .

У деяких випадках, коли у вас вдома проводиться зустріч, і деякі з ваших друзів не можуть підключити смартфони до Wi-Fi-з'єднання.

Іноді в офісі ваші колеги можуть зіткнутися з проблемами при підключенні до офісного Wi-Fi до початку зустрічі; у таких ситуаціях кожен замислюється над тим, як роздати інтернет зі смартфона на смартфон?

Як передати Wi-Fi з Android на інший телефон через Bluetooth?

Підключіть свій мобільний телефон до Wi-Fi, відкрийте Bluetooth і переконайтеся, що він видимий поблизу пристроїв. Потім перейдіть в налаштування мобільного телефону >> Особиста точка доступу >> Інший режим спільного доступу та увімкніть «Спільний доступ до телефонної мережі через Bluetooth».

Потім на другому смартфоні відкрийте Bluetooth, знайдіть Bluetooth першого пристрою та встановіть з'єднання.

Після підключення на смартфоні перейдіть до розділу «Парні пристрої», перейдіть до налаштувань підключеного пристрою та увімкніть опцію «Доступ до Інтернету», щоб отримати доступ до Інтернету з першого пристрою.

Відкрийте будь-який браузер та почніть користуватися Інтернетом.

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