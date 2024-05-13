Часто случается, что одно из ваших устройств ловит сигналы Wi-Fi, а другое устройство находится вне зоны действия, поэтому стоит знать, как раздать интернет.

В основном, когда мы останавливаемся в отелях во время путешествий, мы сталкиваемся с общей проблемой, а именно с проблемами сигнала Wi-Fi при подлючении на смартфон.

В некоторых случаях, когда у вас дома проводится встреча, и некоторые из ваших друзей не могут подключить смартфоны к вашему Wi-Fi-соединению.

Иногда в офисе, ваши коллеги могут столкнуться с проблемами при подключении к офисному Wi-Fi до начала встречи; в таких ситуациях каждый задумывается о том, как раздать интернет со смартфона на смартфон?

Как передать Wi-Fi с телефона Android на другой телефон через Bluetooth?

Подключите свой мобильный телефон к Wi-Fi, откройте Bluetooth и убедитесь, что он виден находящимся поблизости устройствам. Затем перейдите в настройки мобильного телефона >> личная точка доступа >> Другой режим общего доступа и включите «Общий доступ к телефонной сети через Bluetooth».

Затем на втором смартфоне откройте Bluetooth, найдите Bluetooth первого устройства и установите соединение.

После подключения на смартфоне перейдите в раздел «Сопряженные устройства», перейдите к настройкам подключенного устройства и включите опцию «Доступ в Интернет», чтобы получить доступ к Интернету с первого устройства.

Откройте любой браузер и начните пользоваться Интернетом.

Читайте также:

Как обнаружить приложение из рф в своем телефоне: инструкция от киберспециалистов

Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости

Это спасет ваш смартфон от перегрева: простые правила, которые не все знают