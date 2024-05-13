У наші дні все ще існує безліч сільських районів і навіть частин великих міст, які практично не мають мобільного зв'язку.

Багато людей, особливо мешканці міст, ніколи не замислюються про поганий сигнал мобільного зв'язку телефону.

Однак, якщо вам доводиться бігти на верхні поверхи або в сад, коли вам дзвонять, або взагалі не ловить сигнал мобільного зв'язку – ось кілька варіантів, як посилити сигнал мобільного зв'язку.

Спробуйте тримати телефон у різних положеннях. Зніміть чохол з телефону і навіть спробуйте увімкнути режим гучномовця, щоб взагалі не торкатися телефону. Якщо це не допомогло, спробуйте також зателефонувати до верхньої кімнати вашого будинку.

Перейдіть на іншу мобільну мережу. Просто тому, що ви маєте поганий (або нульовий) мобільний сигнал від вашого поточного провайдера, ви можете виявити, що інша мережа пропонує набагато кращий сервіс у вашому регіоні.

Замість мобільного зв'язку використовуйте Wi-Fi. У більшості домогосподарств є досить швидкий широкосмуговий доступ для дзвінків Wi-Fi. Насправді немає жодної різниці між звичайним телефонним дзвінком та дзвінком комусь у WhatsApp, Zoom, Skype або іншому додатку.

Фактично, деякі оператори мобільного зв'язку навіть мають послугу під назвою «Виклики по Wi-Fi».

Купуйте підсилювач сигналу мобільного телефону. Якщо ви не хочете змінювати мережу і не можете розраховувати на дзвінки через Wi-Fi, вам може допомогти підсилювач сигналу.

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