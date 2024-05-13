В наши дни все еще существует множество сельских районов и даже частей крупных городов, которые практически не имеют покрытия мобильной связи.

Многие люди, особенно жители городов, никогда не задумываются о плохом сигнале мобильной связи телефона.

Однако, если вам приходится бежать на верхние этажи или в сад, когда вам звонят, или вообще не ловит сигнал мобильной связи - вот несколько вариантов как усилить сигнал мобильной связи.

Попробуйте держать телефон в разных положениях. Снимите чехол с телефона и даже попробуйте включить режим громкой связи, чтобы вообще не прикасаться к телефону. Если это не помогло, попробуйте также позвонить в самую верхнюю комнату вашего дома.

Перейдите на другую мобильную сеть. Просто потому, что у вас плохой (или нулевой) мобильный сигнал от вашего текущего провайдера, вы можете обнаружить, что другая сеть предлагает гораздо лучший сервис в вашем регионе.

Вместо мобильной связи используйте Wi-Fi. В большинстве домохозяйств имеется достаточно быстрый широкополосный доступ для звонков по Wi-Fi. На самом деле нет никакой разницы между обычным телефонным звонком и звонком кому-то в WhatsApp, Zoom, Skype или другом приложении.

Фактически, у некоторых операторов мобильной связи даже есть услуга под названием «Вызовы по Wi-Fi».

Купите усилитель сигнала мобильного телефона. Если вы не хотите менять сеть и не можете рассчитывать на звонки по Wi-Fi, вам может помочь усилитель сигнала.

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