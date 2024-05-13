Експерти назвали головні ознаки того, що настав час попрощатися зі старим мобільним телефоном.

Ваш мобільний телефон не працює належним чином, але ви не хочете міняти його на новий?

Можливо, ви прив'язані до свого телефону, або, можливо, ви турбуєтеся про те, що вас перевантажать технології, що з'явилися з того часу, як ви його вперше купили.

У будь-якому випадку ви швидко опануєте свій новий телефон, і вам буде легко забути старе.

Ось головні ознаки швидкої поломки телефону:

Акумулятор швидко розряджається. Якщо ви повністю заряджаєте свій телефон уночі, а до полудня вам потрібно його зарядити, це ознака того, що настав час купити новий телефон. В середньому термін служби батареї становить від 3 до 5 років, залежно від того, як ви використовуєте свій пристрій.

Ваш екран зламаний або працює неправильно. Ваш сенсорний екран не відповідає? Як незручно! Сенсорні екрани чутливі та згодом можуть погіршуватися. Якщо екран вашого пристрою тріснув або розбився, ймовірно, що ви більше не зможете користуватися ним.

Ваш телефон працює повільно.

Ваш телефон перегрівається. Коли ви більше не можете тримати телефон в руках, тому що він дуже гарячий, то він досяг точки неповернення. Те саме відбувається, якщо ваш пристрій перегрівається, коли він не використовується; все свідчить, що його внутрішні компоненти зношені понад нормального зносу.

Порт зарядки або гарнітури телефону працює з перебоями. Ви не хочете, щоб ваш телефон сам вирішував, коли дати вам дозвіл на його зарядку або прослуховування улюбленої музики або подкастів.

Телефон перезавантажується випадково або без причини. Ви знаходитесь у середині важливої ​​розмови, коли раптово дзвінок переривається. Ви вистачаєте свій телефон і розумієте, що він вирішив раптово перезавантажитись.

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