Ваш мобильный телефон не работает должным образом, но вы не хотите его менять на новый?

Возможно, вы привязаны к своему телефону, или, может быть, вы беспокоитесь о том, что вас перегрузят технологии, появившиеся с тех пор, как вы его впервые купили.

В любом случае вы быстро освоитесь со своим новым телефоном, и вам будет легко забыть старое.

Вот главные признаки скорой поломки телефона:

Аккумулятор быстро разряжается. Если вы полностью заряжаете свой телефон ночью, а к полудню вам нужно его зарядить, это признак того, что пришло время купить новый телефон. В среднем срок службы батареи составляет от 3 до 5 лет, в зависимости от того, как вы используете свое устройство.

Ваш экран сломан или работает неправильно. Ваш сенсорный экран не отвечает? Как неудобно! Сенсорные экраны чувствительны и со временем могут ухудшаться. Если экран вашего устройства треснул или разбился, весьма вероятно, что вы больше не сможете пользоваться им.

Ваш телефон работает медленно.

Ваш телефон перегревается. Когда вы больше не можете держать телефон в руках, потому что он очень горячий, значит, он достиг точки невозврата. То же самое происходит, если ваше устройство перегревается, когда оно не используется; все указывает на то, что его внутренние компоненты изношены сверх нормального износа.

Порт зарядки или гарнитуры телефона работает с перебоями. Вы не хотите, чтобы ваш телефон сам решал, когда дать вам «разрешение» на его зарядку или прослушивание любимой музыки или подкастов.

Ваш телефон перезагружается случайно или без причины. Вы находитесь в середине важного разговора, когда внезапно звонок прерывается. Вы хватаете свой телефон и понимаете, что он решил внезапно перезагрузиться.

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