Це коди, які відкривають приховані функції ваших смартфонів та планшетів, зазвичай вони просто функціональні, викликаючи або дії, специфічні для оператора зв'язку, або діагностику, коли певне апаратне або програмне забезпечення працює неправильно.

Однак деякі з них можуть бути корисні у вашому повсякденному житті, а з іншими просто цікаво поекспериментувати на смартфонах та планшетах Android, коли вам більше нема чим зайнятися.

Що таке секретні коди для смартфонів та планшетів Android та як їх вводити?

Незалежно від того, чи належить він до категорії MMI або USSD, ви можете ввести будь-який секретний код за допомогою додзвону на смартфонах та планшетах Android.

Хитрість у тому, що вони зазвичай починаються із зірочки (*) і закінчуються знаком решітки (#), який повідомляє додатку, що ви не намагаєтеся комусь зателефонувати.

Найкращі секретні коди для смартфонів та планшетів Android:

Майте на увазі, що деякі з цих кодів можуть не працювати на вашому конкретному смартфоні та планшеті Android або оператора зв'язку, але спробувати їх не завадить.

Отримайте номер IMEI пристрою — *#06#.

Показати інформацію про телефон та дані про використання — *#*#4636#*#*

Переключити ідентифікатор абонента — *31#

Увімкнути очікування дзвінка - *43#

Виконайте скидання налаштувань — *#*#7780#*#*

Перевірка функцій вібрації та підсвічування - *#*#0842#*#*

Перевірте підключення до Wi-Fi - *#*#232339# #

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