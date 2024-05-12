Это коды, которые открывают скрытые функции ваших смартфонов и планшетов, обычно они просто функциональны, вызывая либо действия, специфичные для оператора связи, либо диагностику, когда определенное аппаратное или ПО работает неправильно.
Однако некоторые из них могут быть полезны в вашей повседневной жизни, а с другими просто интересно поэкспериментировать на смартфонах и планшетах Android, когда вам больше нечем заняться.
Что такое секретные коды для смартфонов и планшетов Android и как их вводить?
Независимо от того, относится ли он к категории MMI или USSD, вы можете ввести любой секретный код с помощью приложения дозвона на смартфонах и планшетах Android.
Хитрость в том, что они обычно начинаются со звездочки ( * ) и заканчиваются знаком решетки ( # ), который сообщает приложению, что вы не пытаетесь кому-то позвонить.
Лучшие секретные коды для смартфонов и планшетов Android:
Имейте в виду, что некоторые из этих кодов могут не работать на вашем конкретном смартфоне и планшете Android или операторе связи, но попробовать их не помешает.
- Получите номер IMEI вашего устройства — *#06#.
- Показать информацию о телефоне и данные об использовании — *#*#4636#*#*
- Переключить идентификатор вызывающего абонента — *31#
- Включить ожидание звонка — *43#
- Выполните сброс настроек — *#*#7780#*#*
- Проверка функций вибрации и подсветки — *#*#0842#*#*
- Проверьте подключение к Wi-Fi — *#*#232339##
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