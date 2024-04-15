Если ваш смартфон начал очень медленно работать и выполнять все задачи с задержкой, эксперты советуют попытаться исправить эту проблему в настройках.

Перед тем, как думать о замене смартфона на более новую модель, стоит попробовать три простых лайфхака, которые могут помочь ускорить работу мобильного устройства.

Эксперты советуют покопаться в настройках телефона и использовать три небольших хитрости, которые заставят смартфон работать значительно эффективнее. И эти советы будут актуальны как для устройств на Android, так и для iPhone.

Во-первых, проверьте, сколько памяти осталось на телефоне и при необходимости освободите место в хранилище.

Для этого в настройках открываем пункт "Хранилище" и выбираем опцию "Освободить место" - там вы сможете удалить весь мусор, приложения и игры, которые вы не используете, а также ненужные большие файлы, и тем самым улучшить производительность своего смартфона.

Во-вторых, попробуйте закрыть все приложения, запущенные на телефоне. Часто мы забываем закрывать приложения, и в результате десятки приложений работают в фоновом режиме, перегружая устройство. Поэтому попробуйте открыть список всех запущенных программ необходимым жестом или кнопкой и закрыть все.

Кроме того, для лучшей работы мобильных телефонов эксперты советуют выключать анимацию программ, ведь они используют значительный объем памяти. Это очень быстрый и эффективный способ улучшить производительность мобильного устройства.

Для этого в настройках выбираем раздел "Универсальный доступ", далее пункт "Текст и дисплей", выбираем опцию "Удалить анимацию" – и готово.

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