Деякі користувачі смартфонів ще можуть зіткнутися з проблемою, що телефон Android час від часу вимикається.

Цю проблему можуть викликати різні причини, якщо ваш смартфон на Android продовжує вимикатися при повному зарядженні батареї, перевірте наступний контент, щоб з'ясувати причину та швидко усунути її.

Чому мій смартфон почав раптово вимикатися?

Ви встановили програми, які містять помилки.

Старий акумулятор смартфон.

Перерване оновлення програми або ОС Android.

Внутрішнє самоповернення смартфона.

Високе завантаження процесора у фоновому режимі.

Налаштування включення та вимикання за розкладом на вашому смартфоні.

Глюки процесора чи помилки прошивки.

Недостатньо пам'яті для зберігання.

Устаткування пошкоджене водою.

Встановіть кілька програм одночасно.

Висока температура батареї.

Що робити, якщо смартфон почав раптово вимикатися?

Перезавантажте смартфон.

Якщо ваш смартфон Android продовжує вимикатися із повністю зарядженою батареєю, вам потрібно буде лише перезавантажити його. Це може звучати безглуздо, але увімкнення та вимкнення в деяких випадках вирішує проблему.

Скиньте налаштування смартфону Android до заводських налаштувань.

Ви також можете скинути налаштування смартфону Android до заводських налаштувань, щоб виправити системні збої. Однак у процесі скидання всі налаштування та вміст вашого телефону будуть видалені. Таким чином, краще створити резервну копію даних вашого пристрою.

Оновіть версію смартфона Android.

Якщо ОС Android не оновлюється протягом тривалого часу, на вашому пристрої можуть виникнути проблеми, у тому числі смартфон Android продовжує вимикатися.

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