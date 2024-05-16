Некоторые пользователи смартфонов все еще могут столкнуться с проблемой, что телефон Android время от времени выключается.

Эту проблему могут вызвать разные причины, если ваш смартфон на Android продолжает выключаться при полной зарядке батареи, проверьте следующий контент, чтобы выяснить причину и быстро устранить ее.

Почему мой смартфон начал внезапно выключаться?

Вы установили приложения, содержащие ошибки.

Старый аккумулятор смартфона.

Прерванное обновление приложения или ОС Android.

Внутренний самовозврат смартфона.

Высокая загрузка процессора в фоновом режиме.

Настройки включения и выключения по расписанию на вашем смартфоне.

Глюки процессора или ошибки прошивки.

Недостаточно памяти для хранения.

Оборудование, поврежденное водой.

Установите несколько приложений одновременно.

Высокая температура батареи.

Что делать, если смартфон начал внезапно выключаться?

Перезагрузите смартфон.

Если ваш смартфон Android продолжает выключаться с полностью заряженной батареей, вам нужно будет только перезагрузить его. Это может звучать глупо, но включение и выключение в некоторых случаях решает проблему.

Сбросьте настройки смартфона Android до заводских настроек.

Вы также можете выполнить сброс настроек смартфона Android до заводских настроек, чтобы исправить системные сбои. Однако в процессе сброса все настройки и содержимое вашего телефона будут удалены. Таким образом, вам лучше создать резервную копию данных вашего устройства.

Обновите версию смартфона Android.

Если ОС Android не обновляется в течение длительного времени, на вашем устройстве могут возникнуть некоторые проблемы, в том числе смартфон Android продолжает выключаться.

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