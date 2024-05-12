Телефон Android, який після падіння не включається і не заряджається, може стати неприємним досвідом, який ви коли-небудь відчували при використанні смартфона.

Хоча ви можете легко відстежити несправну частину вашого телефону до певного компонента, явно неможливо вказати, через що смартфон перестав включатися після падіння.

У цій статті ви знайдете різні поради та рекомендації з ремонту смартфона Android, що вийшов з ладу.

Смартфон вийшов з ладу після падіння, не вмикається і не заряджається: спробуйте наведені нижче виправлення, щоб усунути неполадки у вашому зламаному телефоні Android.

Спробуйте вирішити проблему із зарядкою. Якщо ваш смартфон зламався і не вмикається і не заряджається, перше, що потрібно зробити, це усунути неполадки із зарядкою: зарядний пристрій, USB-кабель, порт зарядки та розетка.

Продовжуйте заряджати розряджений смартфон. Після з'ясування того, що ваш зарядний пристрій працює, наступним рішенням, як відлагодити зламаний смартфон Android після падіння, є зарядка телефону на деякий час.

Спробуйте примусово перезавантажити смартфон, що не працює.

Якщо ваш мертвий телефон Android, як і раніше, не вмикається і не заряджається після підключення його до працюючого зарядного пристрою протягом 30 хвилин, слід примусово перезавантажити його.

Ваш екран смартфона несправний?

Просто проведіть швидку перевірку, перш ніж ми перейдемо до більш складного усунення несправностей, щоб виправити непрацюючий телефон, який не вмикається.

Завітайте до офіційного сервісного центру. На жаль, якщо прошивка нового ПЗУ та спроба всіх перерахованих вище виправлень не можуть включити ваш мертвий смартфон Android, останнім засобом є відвідування офіційного постачальника послуг вашого бренду.

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