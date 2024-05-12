Телефон Android, который после падения не включается и не заряжается, может стать самым неприятным опытом, который вы когда-либо испытывали при использовании смартфона.

Хотя вы можете легко отследить неисправную часть вашего телефона до определенного компонента, явно невозможно указать, из-за чего именно смартфон перестал включаться после падения.

В этой статье вы найдете различные советы и рекомендации по ремонту вышедшего из строя смартфона Android.

Смартфон вышел из строя после падения, не включается и не заряжается: попробуйте приведенные ниже исправления, чтобы устранить неполадки в вашем сломанном телефоне Android.

Попробуйте решить проблему с зарядкой. Если ваш смартфон сломался и не включается и не заряжается, первое, что нужно сделать, — это устранить неполадки с зарядкой: зарядное устройство, USB-кабель, порт зарядки и розетка.

Продолжайте заряжать разряженный смартфон. После выяснения того, что ваше зарядное устройство работает, следующим решением, как починить сломанный смартфон Android после падения, является зарядка телефона на некоторое время.

Попробуйте принудительно перезагрузить неработающий смартфон.

Если ваш мертвый телефон Android по-прежнему не включается и не заряжается после подключения его к работающему зарядному устройству в течение 30 минут, вам следует принудительно перезагрузить его.

Ваш экран смартфона неисправен?

Просто проведите быструю проверку, прежде чем мы перейдем к более сложному устранению неполадок, чтобы исправить неработающий телефон, который не включается.

Посетите официальный сервисный центр. К сожалению, если прошивка нового ПЗУ и попытка всех вышеперечисленных исправлений не могут включить ваш мертвый смартфон Android, последним средством является посещение официального поставщика услуг вашего бренда.

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