Экран может выглядеть нормально, но вы заметили, что сенсорная функция неисправна или вообще не работает. Вы можете заметить небольшие черные пятна, размытость или изменение цвета. Это также может помочь вам понять, что смартфон скоро сломается и что экран требует замены. Вы можете сделать это самостоятельно, но имейте в виду, что это может отменить гарантию или вызвать проблемы с совместимостью.

Вы можете отнести его в авторизованный ремонтный центр за пределами вашего производителя. Если это более старый телефон, ищите лучшую цену, но возможно стоит заменить весь телефон. Замена экрана стоит дороже, чем просто замена нового стекла.

3. Вода или другие внутренние повреждения

Большинство новых телефонов обладают определенной водонепроницаемостью, но она все равно может просочиться внутрь. Первое, что вам нужно сделать, это выключить телефон, чтобы избежать шорт. Затем протрите телефон и постучите по нему, чтобы вытряхнуть воду из всех портов. Поставьте телефон перед вентилятором или поместите его в миску с силикагелем, чтобы впитать влагу. Не используйте фен или рис.

Через некоторое время попробуйте включить телефон. Это может работать, но все равно возникают проблемы. Если вы чувствуете, что он полностью высох и все еще ведет себя странно, возможно, это дает вам понять, что смартфон скоро сломается и придется приобрести новый.

Что касается внутреннего повреждения, не связанного с экраном, вы мало что можете сделать. Ищите отремонтированный телефон на смену, если не хотите тратить деньги на новый.

4. Перегрев/вздутие аккумулятора

Если телефон перегревается серьезно, закройте все приложения и выключите Bluetooth, службы определения местоположения, Wi-Fi и фоновое обновление приложений. Вы хотите остановить как можно больше процессов, чтобы дать процессору перерыв.

Если этого недостаточно, отсоедините телефон от зарядного устройства или снимите чехол, если он у вас есть. Положите телефон в сухое прохладное место и дайте ему время остыть. Не держите его в холодильнике.

Если у вас раздутый аккумулятор, это посерьезнее и также может давать вам понять, что смартфон скоро сломается. Прежде чем пытаться извлечь батарею, нужно максимально разрядить ее. Если вы ощущаете сопротивление при попытке снять его, оставьте его и отнесите телефон в сервисный центр.

5. Телефон не включается

Если телефон не включается, несмотря на то, что вы делаете, возможно, он сломан. Это могло произойти, если телефон был прерван при обновлении микропрограммы. Действительно, сломанный телефон непросто исправить, и лучший вариант – отнести его в ремонтный центр. Будьте готовы получить новость о том, что его нужно заменить.

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