В інтерв'ю журналістки Раміни Есхакзай співак та військовослужбовець Віталій Козловський поділився своїми думками про те, чи мають боронити Україну абсолютно всі артисти.

Віталій заявив, що не всім потрібно воювати, адже є люди іншого складу характеру, які не зможуть витримати те, що відбувається в умовах війни.

"Мені здається, що ті люди творчості, яких я знаю, якби опинилися на моєму місці, то вони би там просто не змогли би бути. Я не хочу когось образити, але вони тут більш потрібні, ніж там. Вони там заважали б", - говорить артист.

Окрім того, Козловський розповів про нюанси військової служби, про які треба знати, якщо хочеш брати у ній участь.

"Треба відразу налаштуватися, що армія це не тільки ти. Армія це як один організм. Ти не можеш випадати з нього. Там в тебе немає твого простору. Мені це нагадало табір, тільки з великим фізичним навантаженням. Основа це фізичне навантаження і дисципліна. Ти маєш виконувати все, що тобі говорять. Ти не маєш права навіть сказати своєї думки", - каже співак.

Раніше Politeka також писала про співака YARMAK, який спантеличив українців своєю заявою про ухилянтів. Олександр Ярмак зазначив, що намагається мотивувати цих людей побороти свій страх через всі доступні способи.

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