Відомий український співак-воїн YARMAK розповів, що думає про чоловіків, які уникують мобілізації.

Відомий український співак-воїн YARMAK, справжнє ім'я якого Олександр Ярмак, поділився своїми думками про чоловіків, які уникують мобілізації.

Олександр, який добровільно приєднався до Збройних Сил України на початку війни, наголосив на важливості свого прикладу для інших. Він бажає показати, що захист рідної країни є важливим завданням.

"Я намагаюся мотивувати цих людей побороти свій страх через всі доступні способи. Ми пройшли важкий шлях, коли навіть не мріяли про дрони, а тепер вони наша дійсність. Тепер головне — люди", — зазначив Ярмак у програмі "ТУР ЗІРКАМИ".

Він додав, що на передовій відбувається різне, тому завжди необхідно бути максимально обережним і уникаємо помилок, які можуть коштувати життя.

"Ситуації бувають дуже непередбачувані. Ти ніколи не знаєш, де впаде снаряд або авіаційна бомба, і що буде з тобою в цей момент. Декілька разів 30 секунд чи хвилина вирішували питання життя. Але ми намагаємося не робити помилок і ставимося до цього як до нашої роботи", — підкреслив він.

Люди в коментарях до статті про Ярмака висловили свої думки. Хтось каже, що з такими виступами співакові потрібно йти до Верховної Ради:

"Із подібними виступами у Верховну Раду, слабо?", - висловлюється одна з користувачок Фейсбуку.

А хтось зазначає, що кожен має право думати так, як йому забажається:

"В кожного своя думка,і для кожного вона правильна", - пише інша користувачка.

Ще одна жінка в коментарях говорить, що захищати Україну повинні усі без винятку:

"Захищати Україну повинні усі, а не ховатись пити пиво і їсти шашлики", - стверджує вона.

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