Известный украинский певец-воин YARMAK, настоящее имя которого Александр Ярмак, поделился своими мыслями о мужчинах, избегающих мобилизации.

Александр, добровольно присоединившийся к Вооруженным Силам Украины в начале войны, отметил важность своего примера для других. Он хочет показать, что защита родной страны является важной задачей.

"Я пытаюсь мотивировать этих людей побороть свой страх через все доступные способы. Мы прошли трудный путь, когда даже не мечтали о дронах, а теперь они наша действительность. Теперь главное - люди", - отметил Ярмак в программе "ТУР ЗВЕЗДАМИ".

Он добавил, что на передовой происходит разное, поэтому всегда необходимо быть максимально осторожным и избегаем ошибок, которые могут стоить жизни.

"Ситуации бывают очень непредсказуемы. Ты никогда не знаешь, где упадет снаряд или авиационная бомба, и что будет с тобой в этот момент. Несколько раз 30 секунд или минута решали вопрос жизни. Но мы стараемся не совершать ошибок и относимся к этому как к нашей работы", - подчеркнул он.

Люди в комментариях к статье о Ярмаке высказали свое мнение. Кто-то говорит, что с такими выступлениями певцу нужно идти в Верховную Раду:

"С подобными выступлениями в Верховную Раду слабо?", - высказывается одна из пользовательниц Фейсбука.

А кто-то отмечает, что каждый имеет право думать так, как ему пожелает:

"У каждого свое мнение, и для каждого оно правильно", - пишет другая пользовательница.

Еще одна женщина в комментариях говорит, что защищать Украину должны все без исключения:

"Защищать Украину должны все, а не прятаться пить пиво и есть шашлыки", - утверждает она.

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