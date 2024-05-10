Виталий Козловский в интервью журналистке Рамине Эсхакзай высказался о том, должны ли служить все артисты.

В интервью журналистке Рамине Эсхакзай певец и военнослужащий Виталий Козловский поделился своим мнением о том, должны ли защищать Украину абсолютно все артисты.

Виталий заявил, что не всем нужно воевать, ведь есть люди иного состава характера, которые не смогут выдержать происходящее в условиях войны.

"Мне кажется, что те люди творчества, которых я знаю, если бы оказались на моем месте, они бы там просто не смогли бы быть. Я не хочу кого-то оскорбить, но они здесь более нужны, чем там. Они бы там мешали", – говорит артист.

Кроме того, Козловский рассказал о нюансах военной службы, о которых нужно знать, если хочешь участвовать в ней.

"Надо сразу настроиться, что армия это не только ты. Армия это как один организм. Ты не можешь выпадать из него. Там у тебя нет твоего пространства. Мне это напомнило лагерь, только с большой физической нагрузкой. Основа это физическая нагрузка и дисциплина. Ты должен выполнять все, что тебе говорят.

Ранее Politeka также писала о певце YARMAK, который озадачил украинцев своим заявлением об уклоняющихся. Александр Ярмак отметил, что пытается мотивировать этих людей побороть свой страх через все доступные способы.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить