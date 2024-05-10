У деяких українців, попри велику кількість стажу, пенсія виявилася трохи вищою за мінімальну через коефіцієнт.

В Україні розмір пенсії залежить від середньої заробітної плати в країні на момент виходу на пенсію, особистого коефіцієнту заробітної плати пенсіонера, який показує, наскільки офіційна зарплата пенсіонера була більшою, рівною або меншою за середню заробітну плату по країні, та коефіцієнту страхового стажу.

Формула розрахунку пенсії виглядає наступним чином: Пенсія = (СЗП * КС * КЗ * 0.01) * стаж.

Формула для розрахунку пенсії – розмір середньої зарплати помножити на індивідуальний коефіцієнт зарплати й помножити на коефіцієнт страхового стажу.

Розмір середньої зарплати – це показник середньої заробітної плати в Україні за останні три роки, що передували призначенню пенсії, та з якої сплачено страхові внески.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати – це сума співвідношень зарплати в конкретному місяці до середньої зарплати по Україні. Щоб його розрахувати, потрібно взяти зарплату людини за кожен місяць і розділити її на середню зарплату по країні цього місяця.

Наприклад, за останніми даними Пенсійного фонду, середня зарплата для розрахунку пенсії – 13 423,28 грн, перший пенсіонер, у якого індивідуальний коефіцієнт 0,5, отримуватиме 2 349 грн пенсії, а у пенсіонера з коефіцієнтом 3 пенсія буде 14 094 грн.

Під час призначення пенсії важливий не лише стаж, а й розмір зарплати, і може статися так, що якщо ви навіть пропрацювали 40 років, але отримували малу зарплату, відповідно, і пенсія буде невеликою.

Люди, які працювали за мінімальною ставкою, у пенсійному віці отримуватимуть значно менші пенсії порівняно з середнім рівнем по країні. Це може призвести до складнощів у забезпеченні належного рівня життя для пенсіонерів.

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