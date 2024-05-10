У некоторых украинцев, несмотря на большое количество стажа, пенсия оказалась немного выше минимальной из-за коэффициента.

В Украине размер пенсии зависит от средней заработной платы в стране на момент выхода на пенсию, личного коэффициента заработной платы пенсионера, который показывает, насколько официальная зарплата пенсионера была больше, равной или меньше средней заработной платы по стране, и коэффициента страхового стажа.

Формула расчета пенсии выглядит следующим образом: Пенсия = (СЗП*КС*КЗ*0.01)*стаж.

Формула для расчета пенсии – размер средней зарплаты умножить на индивидуальный коэффициент зарплаты и умножить на коэффициент страхового стажа.

Размер средней зарплаты – это показатель средней заработной платы в Украине за последние три года, предшествовавшие назначению пенсии, и с которой уплачены страховые взносы.

Индивидуальный коэффициент зарплаты – это сумма соотношения зарплаты в конкретном месяце к средней зарплате по Украине. Чтобы его рассчитать, нужно взять зарплату человека за каждый месяц и разделить его на среднюю зарплату по стране в этом месяце.

Например, по последним данным Пенсионного фонда, средняя зарплата для расчета пенсии – 13 423,28 грн, первый пенсионер, у которого индивидуальный коэффициент 0,5, будет получать 2349 грн пенсии, а у пенсионера с коэффициентом 3 пенсия будет 14 094 грн.

При назначении пенсии важен не только стаж, но и размер зарплаты, и может произойти так, что если вы даже проработали 40 лет, но получали малую зарплату, соответственно, и пенсия будет небольшой.

Люди, работавшие по минимальной ставке, в пенсионном возрасте будут получать гораздо меньшие пенсии по сравнению со средним уровнем по стране. Это может привести к трудностям обеспечения надлежащего уровня жизни для пенсионеров.

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