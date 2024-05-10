Утравні вже встигли подорожчати деякі продукти у великих українських супермаркетах, ціни боляче б'ють по гаманцям українців.

У травні спостерігалося значне зростання цін на деякі продукти в українських супермаркетах, зокрема на свинину. Інформація від порталу Мінфін свідчить, що після тривалого періоду зниження, в травні ціни на свинину пішли вгору.

Значне подорожчання зафіксовано на свинячий ошийок, а також на свинячу грудинку, які відзначились серед інших м’ясних продуктів найбільшим стрибком у ціні.

У квітні ціна на свинячий ошийок у великих українських супермаркетах становила 236,63 гривні за кілограм, тоді як у травні вона зросла до 249,50 гривні. Таке зростання вартості склало 12,87 гривні на кілограм.

Ціна на свинячу лопатку також зазнала підвищення: у квітні м’ясо коштувало 161,75 гривні за кілограм, а у травні — 165,40 гривні, що означає збільшення на 3,65 гривні.

Щодо свинячої грудинки, то її ціна за місяць зросла майже на 10 гривень, сягнувши у травні позначки в 170,80 гривень за кілограм.

Також варто зазначити, що в Україні, нарівні з цибулею, зростають ціни на інший важливий овоч борщового набору — моркву. Це зумовлено скороченням запасів цього продукту на українських фермах і збільшенням попиту.

Фермери, що досі мають моркву на складах, вирішили збільшити ціни на неї. За даними аналітиків, вартість моркви нині коливається від 9 до 15 гривень за кілограм, що є на 26% вище, ніж було наприкінці минулого тижня.

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