Alyona Alyona, яка представила Україну на Євробаченні, розповіла, як ставиться до корпоративів під час війни.

Українська реперка та авторка пісень Alyona Alyona, яка цьогоріч представила Україну на Євробаченні, розповіла в інтерв'ю Маши Єфросиніної про своє ставлення до корпоративів у воєнний час.

Артистка зазначила, що не планує відмовлятися від участі в корпоративах, адже це допомагає їй утримувати свою команду та робити донати.

"Щодо корпоративів, то, загалом, я б не відмовлялася, тому що це можливість утримувати команду. А також зробити якийсь великий донат. Мені не соромно сказати про те, що у мене велика команда. Класно, якщо ти артист з гітарою, у тебе вийшло два хіти, і ти можеш прокатати великий благодійний тур, не вкладаючи в команду. Я так не можу", - каже вона.

Окрім потреби виплачувати зарплати, Alyona Alyona розповідає, що має й інші фінансові зобов'язання, через які не може не працювати на корпоративах.

"У мене є люди, яким потрібно платити зарплату. Це мій дохід. У мене є життя. У мене є батьки, є ті, хто на моєму утриманні. Я хочу продовжувати їх утримувати", - наголошує артистка.

Раніше politeka також писала про те, що кожен член сім’ї зможе отримати грошову допомогу протягом трьох місяців. Розмір цієї допомоги становитиме 10 800 гривень. Щоб її отримати, потрібно відповідати чотирьом критеріям.

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