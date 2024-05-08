Alyona Alyona, представившая Украину на Евровидении, рассказала, как относится к корпоративам во время войны.

Украинская репер и песня Alyona Alyona, которая в этом году представила Украину на Евровидении, рассказала в интервью Маше Ефросининой о своем отношении к корпоративам в военное время.

Артистка отметила, что не планирует отказываться от участия в корпоративах, это помогает ей удерживать свою команду и делать донаты.

"Что касается корпоративов, то, в общем-то, я бы не отказывалась, потому что это возможность удерживать команду. А также сделать какой-то большой донат. Мне не стыдно сказать о том, что у меня большая команда. Классно, если ты артист с гитарой, у тебя вышло два хита, и ты можешь прокатить большой благотворительный тур, не вкладывая в команду. Я так не могу", - говорит она.

Помимо необходимости выплачивать зарплаты, Alyona Alyona рассказывает, что имеет и другие финансовые обязательства, по которым не может не работать на корпоративах.

"У меня есть люди, которым нужно платить зарплату. Это мой доход. У меня есть жизнь. У меня есть родители, есть те, кто на моем иждивении. Я хочу продолжать их удерживать" , - отмечает артистка.

Ранее политика также писала о том, что каждый член семьи сможет получить денежную помощь в течение трех месяцев. Размер этой помощи составит 10800 гривен. Чтобы его получить, нужно соответствовать четырем критериям.

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