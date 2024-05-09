Дізнайтеся, як безкоштовно заблокувати небажані телефонні спам-дзвінки на iPhone або Android, експерти назвали найпростіші методи.

Небажані телефонні дзвінки засмучують, адже як тільки ви ділитесь своїм номером в Інтернеті, вас можуть турбувати шахраї, дзвінки від роботів та підроблені номери.

Тож важливо знати, як заблокувати небажані телефонні дзвінки?

Перш за все встановіть надійне програмне забезпечення безпеки, яке допоможе захистити ваш телефон від загроз, пов'язаних зі спамом.

Як заблокувати спам-дзвінки на iPhone?

Щоб зупинити небажані спам-дзвінки на вашому iPhone, а також спам-повідомлення та виклики FaceTime, просто заблокуйте номер.

Знайдіть номер в історії дзвінків, торкніться піктограми поряд із номером та виберіть «Заблокувати цього абонента» .

Ось як крок за кроком зупинити спам-дзвінки на iPhone:

1. Відкрийте програму «Телефон» , торкніться «Нещодавні» та торкніться піктограми поряд із номером, який хочете заблокувати.

2. Натисніть «Заблокувати абонента» > «Заблокувати контакт» .

Як зупинити спам-дзвінки на Android?

Ви можете заблокувати небажані спам-дзвінки на своєму телефоні Android, позначивши окремий номер як спам або активувавши функцію ідентифікації абонента та захисту від спаму в налаштуваннях.

Як заблокувати небажані телефонні дзвінки на Android?

Відкрийте програму «Телефон», виберіть «Нещодавні» та торкніться аватара абонента, якого хочете заблокувати.

Торкніться триточкового значка у верхньому правому куті та виберіть «Блокувати номери».

Встановіть прапорець «Повідомити про спам» та натисніть «Заблокувати» для підтвердження.

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