Защита телефонов от воровства и хакеров имеет огромное значение, поскольку на устройствах хранятся банковские приложения и личные фотографии, каждый должен знать, как обезопасить свои персональные данные в случае утери или кражи смартфона.

Украина ведет борьбу не только на фронте, но и в цифровом пространстве. Россия может заниматься кражей личных данных украинцев, прослушиванием телефонных разговоров, взломом социальных сетей и заражением устройств вирусами. Поэтому сейчас важно знать, как защититься от взлома и утечки данных.

Общие рекомендации:

Не открывайте сомнительные ссылки, особенно если их отправляли незнакомые лица.

Не загружайте на телефон файлы и изображения от незнакомцев, так как они могут содержать вирусы.

Обратите внимание на URL-адрес страницы. Ссылки, начинающиеся с "http://" могут быть опасными. Безопасными считаются ссылки с протоколом "https://".

Не подключайтесь к открытым Wi-Fi сетям. Они легче подвергаются взлому. Отключите функцию "Автоподключение к Wi-Fi" на телефоне.

Установите пароль на телефон и на важные приложения. Чем сложнее пароль, тем лучше.

Как защитить телефон от взлома:

Включите двухфакторную аутентификацию на всех важных приложениях. Это означает, что при каждом входе с незнакомого устройства вам нужно будет подтверждать вход через SMS-код. Это поможет предотвратить взлом вашего аккаунта.

Установите антивирус на компьютер и включите все возможные функции. Антивирусы обнаруживают потенциально вредоносные сайты и программы. Многие антивирусы предоставляют бесплатный доступ для украинцев к своим продуктам (например, Avast). Также существует бесплатный антивирус от украинских разработчиков – Zillya.

Пользователям MacBook рекомендуется скачать программу SpyBuster, которая защищает компьютер от киберугроз со стороны Беларуси и России. Она определяет программы, принадлежащие этим странам или работающие на их сервисах, и предлагает удалить их после обнаружения.

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