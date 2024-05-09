Узнайте, как бесплатно заблокировать нежелательные телефонные спам-звонки на вашем iPhone или Android, эксперты назвали самые простые методы.

Нежелательные телефонные звонки расстраивают, ведь как только вы делитесь своим номером в Интернете, вас могут беспокоить мошенники, звонки от роботов и поддельные номера.

Поэтому важно знать, как заблокировать нежелательные телефонные звонки?

Прежде установите надежное программное обеспечение безопасности, которое поможет защитить ваш телефон от угроз, связанных со спамом.

Как заблокировать спам-звонки на iPhone?

Чтобы остановить нежелательные спам-вызовы на вашем iPhone, а также спам-сообщения и вызовы FaceTime, просто заблокируйте номер.

Найдите номер в истории вызовов, коснитесь значка информации рядом с номером и выберите « Заблокировать этого абонента» .

Вот как шаг за шагом остановить спам-звонки на iPhone:

1. Откройте приложение «Телефон» , коснитесь «Недавние» и коснитесь значка информации рядом с номером, который хотите заблокировать.

2. Нажмите «Заблокировать этого абонента» > «Заблокировать контакт» .

Как остановить спам-звонки на Android?

Вы можете заблокировать нежелательные спам-вызовы на своем телефоне Android, отметив отдельный номер как спам или активировав функцию идентификации вызывающего абонента и защиты от спама в настройках.

Как заблокировать нежелательные телефонные звонки на Android?

Откройте приложение «Телефон» , выберите «Недавние» и коснитесь аватара абонента , которого хотите заблокировать.

Коснитесь трехточечного значка в правом верхнем углу и выберите «Блокировать номера».

Установите флажок «Сообщить о спаме» и нажмите «Заблокировать» для подтверждения.

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