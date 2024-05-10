Якщо ви витратили багато часу на обмін повідомленнями у WhatsApp, то вам не захочеться залишати ці чати після переходу на інший телефон.

У вас не повинно виникнути особливих проблем із відновленням повідомлень WhatsApp на новому телефоні Android або iPhone.

Як перенести чати WhatsApp на Android?

На старому телефоні Android спочатку переконайтеся, що всі резервні копії збережені на диску Google: натисніть три точки (вгорі праворуч), потім «Параметри та чати» , потім «Резервне копіювання чату».

Потім встановіть WhatsApp на новий телефон.

Після того як ви увійшли до системи, використовуючи існуючий номер телефону, програма повинна розпізнати, що у вас є чати на іншому пристрої, який ви, можливо, захочете перенести.

Натисніть "Перенести зі старого пристрою", коли побачите запрошення зробити це, дотримуйтесь інструкцій, і на екрані з'явиться QR-код.

Як перенести чати WhatsApp на iPhone?

На старому телефоні iPhone відкрийте WhatsApp і виберіть «Параметри», «Чати» та «Резервне копіювання чату» . Для резервного копіювання на iOS використовується служба зберігання Apple iCloud.

Поверніться на екран Чати , потім виберіть Перенести чати на iPhone і Пуск , на екрані з'явиться QR-код.

Тепер ви можете звернути свою увагу на свій новий iPhone, на який вам слід встановити WhatsApp і налаштувати його, використовуючи існуючий номер телефону.

Коли цей номер буде розпізнаний, вам буде запропоновано продовжити процес передачі чату, який ви вже почали, тому натисніть «Продовжити», щоб прийняти.

Скануйте QR-код, який з'являється на старому телефоні iPhone, за допомогою нового iPhone.

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