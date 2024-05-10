У вас не должно возникнуть особых проблем с восстановлением сообщений WhatsApp на новом телефоне Android или iPhone.
Как перенести чаты WhatsApp на телефон Android?
На старом телефоне Android сначала убедитесь, что все резервные копии сохранены на Google Диске: нажмите три точки (вверху справа), затем «Настройки и чаты» , затем «Резервное копирование чата».
Затем установите WhatsApp на свой новый телефон.
После того как вы вошли в систему, используя существующий номер телефона, приложение должно распознать, что у вас есть чаты на другом устройстве, которое вы, возможно, захотите перенести.
Нажмите «Перенести со старого устройства», когда увидите приглашение сделать это, следуйте инструкциям, и на экране появится QR-код.
Как перенести чаты WhatsApp на телефон iPhone?
На старом телефоне iPhone откройте WhatsApp и выберите «Настройки», «Чаты» и «Резервное копирование чата» . Для резервного копирования на iOS используется служба хранения Apple iCloud.
Вернитесь на экран «Чаты» , затем выберите «Перенести чаты на iPhone» и «Пуск» , на экране отобразится QR-код.
Теперь вы можете обратить свое внимание на свой новый iPhone, на который вам следует установить приложение WhatsApp и настроить его, используя существующий номер телефона.
Когда этот номер будет распознан, вам будет предложено продолжить процесс передачи чата, который вы уже начали, поэтому нажмите « Продолжить» , чтобы принять.
Сканируйте QR-код, который появляется на вашем старом телефоне iPhone, с помощью нового iPhone.
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