Если вы потратили много времени на обмен сообщениями в WhatsApp, то вам не захочется оставлять эти чаты после перехода на другой телефон.

У вас не должно возникнуть особых проблем с восстановлением сообщений WhatsApp на новом телефоне Android или iPhone.

Как перенести чаты WhatsApp на телефон Android?

На старом телефоне Android сначала убедитесь, что все резервные копии сохранены на Google Диске: нажмите три точки (вверху справа), затем «Настройки и чаты» , затем «Резервное копирование чата».

Затем установите WhatsApp на свой новый телефон.

После того как вы вошли в систему, используя существующий номер телефона, приложение должно распознать, что у вас есть чаты на другом устройстве, которое вы, возможно, захотите перенести.

Нажмите «Перенести со старого устройства», когда увидите приглашение сделать это, следуйте инструкциям, и на экране появится QR-код.

Как перенести чаты WhatsApp на телефон iPhone?

На старом телефоне iPhone откройте WhatsApp и выберите «Настройки», «Чаты» и «Резервное копирование чата» . Для резервного копирования на iOS используется служба хранения Apple iCloud.

Вернитесь на экран «Чаты» , затем выберите «Перенести чаты на iPhone» и «Пуск» , на экране отобразится QR-код.

Теперь вы можете обратить свое внимание на свой новый iPhone, на который вам следует установить приложение WhatsApp и настроить его, используя существующий номер телефона.

Когда этот номер будет распознан, вам будет предложено продолжить процесс передачи чата, который вы уже начали, поэтому нажмите « Продолжить» , чтобы принять.

Сканируйте QR-код, который появляется на вашем старом телефоне iPhone, с помощью нового iPhone.

Читайте также:

Как обнаружить приложение из рф в своем телефоне: инструкция от киберспециалистов

Как зарядить телефон, если дома нет света: полезные хитрости

Это спасет ваш смартфон от перегрева: простые правила, которые не все знают