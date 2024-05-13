Буряк зазвичай вирощують заради цибулинного коріння, але її верхівки також можна збирати на зелень, і вона є відмінним джерелом вітаміну А, а також кальцію.

При вирощуванні буряка з насіння майте на увазі, що вони зазвичай є плодами цього овочу, кожен з яких містить від 2 до 6 насіння.

Коли найкраще саджати буряки?

Садіть буряк у відкритий ґрунт приблизно за 1 місяць до звичайної дати останніх весняних заморозків.

Однак буряк може переносити легкі заморозки. Для постійного отримання ніжної зелені та коріння буряків сійте кожні два тижні до кінця травня. Знову посадіть буряки у середині-кінці серпня, щоб отримати осінній урожай.

Де можна виростити буряки?

Під час посадки буряків вибирайте місце, повністю або частково освітлене сонцем. Найкращий ґрунт для них — родючий, добре дренований і не містить каменів, з pH від 6,5 до 7. Щоб забезпечити кращий дренаж, полегшіть важкі типи ґрунту компостом.

Як садити буряки?

Щоб прискорити проростання буряка, перед посадкою залийте насіння теплою водою і замочіть на 24 години.

Проріджені рослини буряків можна готувати разом із коренем та верхівкою. Зелень буряків можна збирати, як тільки вона стане досить великою, але якщо садівник хоче зібрати ще й коріння, з кожної рослини слід взяти лише один або два листки.

Зрілі корені буряків зазвичай готові до збирання врожаю через 6–8 тижнів після посадки, коли вони досягають розміру м'яча для гольфу.

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