Свеклу обычно выращивают ради луковичных корней, но ее верхушки также можно собирать на зелень, и она является отличным источником витамина А, а также кальция.

При выращивании свеклы из семян имейте в виду, что они обычно представляют собой плоды этого овоща, каждый из которых содержит от 2 до 6 семян.

Когда лучше всего сажать свеклу?

Сажайте свеклу в открытый грунт примерно за 1 месяц до обычной даты последних весенних заморозков.

Однако, свекла может переносить легкие заморозки. Для постоянного получения нежной зелени и корней свеклы сейте каждые две недели до конца мая. Снова посадите свеклу в середине-конце августа, чтобы получить осенний урожай.

Где можно вырастить свеклу?

При посадке свеклы выбирайте место, полностью или частично освещенное солнцем. Лучшая почва для них — плодородная, хорошо дренированная и не содержащая камней, с pH от 6,5 до 7. Чтобы обеспечить лучший дренаж, облегчите тяжелые типы почвы компостом.

Как сажать свеклу?

Чтобы ускорить прорастание свеклы, перед посадкой залейте семена теплой водой и замочите их на 24 часа.

Прореженные растения свеклы можно готовить вместе с корнем и верхушкой. Зелень свеклы можно собирать, как только она станет достаточно большой, но если садовод хочет собрать еще и корни, с каждого растения следует взять только один или два листа.

Зрелые корни свеклы обычно готовы к сбору урожая через 6–8 недель после посадки, когда они достигают размера мяча для гольфа.

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